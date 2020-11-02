Burhan Kuzu'ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir konuşma yapmasının ardından cenaze töreni sonlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şu anda musallada b8ulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı özellikle emri ilahiye uymak suretiyle ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu sadece burhan hocamız için geçerli değil. Bu hükme herkes uyacak. Bunun ne zaman nerde nasıl geleceği belli değil.

Rabbim bizlere iman Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda rabbim bizleri sevgili Habibin sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin.