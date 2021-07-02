Burdur TOKİ çekiliş sonuçları merak ediliyor! TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Burdur kura sonuçları merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Burdur Merkez Konut Projesi kapsamında üretilen 2+1 konut 89 adet, 3+1 konut 152 adet olmak üzere toplam 241 adet konut için kura çekilişi gerçekleştirdi. Başvuru yapanlar kurada adlarının çıkıp çıkmadığını sorgulamak için arama motorlarına yöneldi. TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulanıyor. İşte Burdur TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ Burdur kura çekiliş sonuçları araştırması başladı. 2 Temmuz TOKİ Burdur kura sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Burdur 241 konut projesine başvurular sona erdi. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile satışa sunulan alt gelir grubu 2+1 konut için ardından ise orta gelir grubu 3+1 tipinde üretilecek olan 152 adet konutun hak sahibi belli oldu. İşte Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama…

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

2 Temmuz TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuruların Halk Bankası aracılığıyla kabul edildiği TOKİ Burdur Merkez projesinde en düşük konut bedeli 210 bin TL, en yüksek konut bedeli 365 bin TL şeklinde belirlendi. Peşinat oranının yüzde 10 ve yüzde 20 olduğu Burdur Merkez TOKi projesi için belirlenen taksit bedelleri 933,33 TL ile 2 bin 737 TL arasında değişiyor.

En düşük peşinat bedelinin 21 bin TL, en yüksek peşinat bedelinin 73 bin TL olduğu projeden 120 ay ve 180 ay vadeyle konut sahibi olmak mümkün.

Proje kapsamında yer alan 2+1 dairelerin brüt alanı 68.68 metrekare ile 90.3 metrekare arasında, 3+1 dairelerin brüt alanı 100.07 metrekare ile 114.54 metrekare arasında farklılık gösteriyor.