İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Burdur'un Düğer köyü olan deprem saat 10.53'te meydana geldi. Yerin 6.33 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevresinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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Burdur'da korkutan deprem!
10 Nisan 2021 Cumartesi - 11:21 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 11:21
Burdur'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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