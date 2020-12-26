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Burdur'da korkutan deprem!

26 Aralık 2020 Cumartesi - 7:23 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 7:23

Burdur'un Ağlasun ilçesinde saat 01:35'te deprem meydana geldi. Depremin Isparta'da da hissedildiği bildirildi.


AFAD'ın son dakika olarak aktardığı bilgiye göre, saat 01:35'te merkez üssü Burdur - Ağlasun olan bir deprem meydana geldi.
 
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak saptanırken derinliği 7.0 km olarak kaydedildi.

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