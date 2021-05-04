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Burdur'da kaybolan otizmli çocuktan güzel haber!

04 Mayıs 2021 Salı - 12:10 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 12:25

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu.


Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney için dün arama başlatılmıştı. AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekiplerinin çalışmaları 48 saat sonra sonuç verdi. 200 köylünün de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda Güney sağ olarak bulundu.
 
48 SAAT SONRA GÜZEL HABER GELDİ
 
Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney 48 saattir her yerde aranıyordu. Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.
 
EKİPLER HEMEN SU VERDİ
 
Kayıp çocuğu bulan ekipler o anları kayıt altına aldı. Güney, bulunur bulunmaz ona sarılan ekipler su verdi.
 
MÜGE ANLI'DA DA GÜNDEME GELMİŞTİ
 
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de otizmli Kerim Can Güney'in kaybolması gündeme gelmişti. Anlı, kayıp olayı ile yakında n ilgilenmiş, bilgi ve bulguları paylaşmıştı.
 

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