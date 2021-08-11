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Burdur'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AA |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:46 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 15:46

Burdur'da kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Mehmet Babacan'ın (60) kullandığı 07 AJC 649 plakalı kamyonet, Tefenni-Korkuteli kara yolu Höyük Mahallesi yakınlarında devrildi.
 
Kazada, sürücü Babacan yaşamını yitirdi.
 
Yaralanan Rahmiye Babacan Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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