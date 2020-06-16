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Burdur'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

16 Haziran 2020 Salı - 23:01 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 23:01

Burdur'da saat 22:18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Denizli ve Isparta'da da hissedildi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Burdur merkezde saat 22:18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.3 km olarak açıklandı.
 
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

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