Burdur Bucak'taki orman yangını ile mücadele sürüyor! 7 mahalle tahliye edildi karayolu trafiğe kapatıldı

Orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı Mahallesinde çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle daha önce boşaltılan Kargı Mahallesi ve Sarıdere mevkisinde etkili oldu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı. Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor." dedi.

Yangına çevre illerden gelen itfaiye ve arazözler müdahale ederken, Burdur Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 TOMA da müdahale için bölgeye geldi. Yangının yüksek yamaç ve sarp bölgelerde devam etmesi nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kocaaliler Beldesi Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, beldeye bağlı Karşıyaka, Gökalan mahalleleri ve Çınar mevkisindeki evlerde oturan vatandaşların, yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildiğini aktardı.

Diğer yandan Antalya-Isparta Karayolu, Antalya yönünden Kuzey Çevre Köprülü Kavşağından, Isparta yönünden ise Ağlasun Kavşağından çift yönlü trafiğe kapatıldı.

VATANDAŞLAR DESTEK OLUYOR

Bucak ilçesi Çobanpınar Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaştı.

İtfaiye ve orman ekiplerine takviye olarak TOMA da destek oluyor. Ekiplere destek olan bir başka unsur ise ormanlık alanı iyi bilen mahalle sakinleri.

Mahalleli itfaiyeye bir taraftan yol gösterirken, bir taraftan söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Karacaören 2 Barajının karşısında bulunan Kargı köyünün yamaçlarında da yangının devam ettiği öğrenildi.

PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı. Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor." dedi.