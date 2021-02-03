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Burcu Özberk'ten olay itiraf: Evlenmeden anne olabilirim...

Burcu Özberk'ten olay itiraf: Evlenmeden anne olabilirim... Ekranın aranan yüzlerinden Burcu Özberk, sözleriyle sosyal medyada tartışma yarattı.
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