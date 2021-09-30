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Burcu Özberk'ten derin göğüs dekolteli poz!

30 Eylül 2021 Perşembe - 13:00 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 13:00

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra'sı Burcu Özberk, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Genç oyuncunun son paylaşımı, kısa sürede yarım milyon beğeni sayısını geçti.


Burcu Özberk, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran genç oyuncunun Instagram’da sekiz milyona yakın takipçisi var. Dizide rol arkadaşı İlhan Şen’le iyi bir uyum yakalayan oyuncu, her geçen gün hayran kitlesini arttırmaya devam ediyor.
 
BURCU ÖZBERK’TEN KARAVAN POZU
 
Geçtiğimi gün aldığı ödülle gündeme gelen genç oyuncu, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.
 
 
Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle karavandan poz veren Burcu Özberk, fotoğrafını “Naber cınım” notuyla paylaştı.
 

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