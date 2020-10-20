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Burcu Kıratlı'dan 'hamile sevgili' iddialarıyla ilgili açıklama
Şarkıcı Sinan Akçıl ile ikinci kez nikah masasına oturması beklenirken 'ayrılık' haberiyle gündeme gelen oyuncu Burcu Kıratlı, 'kıskançlık krizi' ve 'hamile sevgili' iddiaları sonrası sessizliğini bozdu.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019’da evlenip Eylül 2019’da boşanmış, geçtiğimiz kasım ayında yeniden bir araya gelmişti. İkinci kez nikah masasına oturacağı konuşulan eski eşler, 20 gün önce bir kez daha yollarını ayırdı.