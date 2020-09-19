Burcu Kara'dan 'yeni normal' paylaşımı

Burcu Kara, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Spor tarzıyla AVM'de fotoğraf çekilen Kara, paylaşımına 'Uzun bir aradan sonra sosyalleşmek çok iyi geldi.' notunu düştü.

Burcu Kara, Watergarden AVM’de çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncu, “Yeni normalde neler yapıyorsunuz? Uzun bir aradan sonra sosyalleşmek çok iyi geldi. Ben geldim diye fıskiyeleri açmaları tabii çok duygulandırdı...” notunu yazarak, takipçilerini gülümsetti.