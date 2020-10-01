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Burcu Güneş'ten evlilik müjdesi
Burcu Güneş, önceki gün Nişantaşı'ndaki gelinlik mağazasında gelinlik bakarken objektiflere takıldı. Nişanlısı Hakan Kutal'la yakında dünyaevine girebileceğini "Size yakında bir sürprizimiz olabilir düğün gibi bir şey değil, olayın daha güzel bir boyutuna doğru taşınması gibi" sözleriyle ima eden ünlü şarkıcı, giymeyi düşündüğü gelinlik hakkında da ipuçları verdi.
Sevgilisinin kıskanç olduğunu ve bu nedenle dekolte gelinlik giyemeyeceğini söyleyen Ebru Güneş "Dekoltenin gelinliğin masumiyetine yakışmadığını düşünüyorum. Ben de çok dekolte bir gelinlik seçeceğimi sanmıyorum. İddialı ya da derin göğüs dekoltesi olan bir şey göremeyeceksiniz. Hakan bey aşırı kıskanç bir adam onu dengelemeye çalışıyorum. Beni yıllardır minilerimle, şortlarımla bilirsiniz sahneye çıkarım ama son yıllarda yaş ilerledikçe sanki biraz ağır giyiniyorum. İnsanın partnerine saygı duyması lazım, biraz mutaassıp ve kıskançsa eşinin de biraz dikkat etmesi lazım" diye konuştu.