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Burcu Esmersoy'un keyifli anları! Tüm gün pareosunu çıkarmadı
Yoğun iş programı nedeniyle bir Çeşme'ye, bir İstanbul'a gidip gelen sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün ünlü bir beach'te objektiflere takıldı. Esmersoy'un arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anlar kameralara yansıdı.
Çeşme'den yazlık kiralayan ancak işleri sebebiyle İstanbul ve Çeşme arasında mekik dokuyan Burcu Esmersoy, görüntülendiği plajdaki şezlongda arkadaşlarıyla sohbet ederek zaman geçirdi.