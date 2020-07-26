26 Temmuz 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.202 0.14 EURO 7,9860 0.59
USD 6,8500 0.10 ALTIN 418,590 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

Burcu Esmersoy'dan Bodrum kararı!

26 Temmuz 2020 Pazar - 13:46 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 13:46

Sunucu Burcu Esmersoy, tatilini geçirdiği Bodrum’dan ev satın almaya karar verdi.


Yalıkavak’tan ev bakan ünlü sunucu, 2 milyon TL’yi gözden çıkardı. Beğendiği ev için pazarlık aşamasında olan Esmersoy’un oteller yerine evinde kalmak ve dostlarıyla özgürce vakit geçirmek istediği için bu kararı aldığı öğrenildi.
 
 
(Hürriyet)

ETİKETLER

burcu esmersoy bodrum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.