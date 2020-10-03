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Burcu Esmersoy’a sürpriz kutlama

03 Ekim 2020 Cumartesi - 9:18 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 9:18

44 yaşına giren Burcu Esmersoy’a arkadaşları önceki akşam sürpriz parti organize etti. Gecenin sonunda soruları yanıtlayan Esmersoy, “Bu kadar güzel bir sürpriz beklemiyordum” dedi.


Doğum günü 2 Ekim olan Burcu Esmersoy’a dostları önceki akşam sürpriz parti hazırladı. Bebek’teki bir mekanda organize edilen partiye gelen Esmersoy, şaşkınlık yaşadı. Ünlü sunucu, 2 saat boyunca arkadaşlarıyla eğlendi. Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Esmersoy, “Arkadaşlarım bir gün önceden bana sürpriz yapmış. Bu kadar güzel bir sürpriz beklemiyordum” dedi.

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