Burcu Esmersoy 4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Burcu Esmersoy, Bodrum'da yeni ev satın aldı. Ünlü olmasının avantajını kullanan 43 yaşındaki sunucusunun, 4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldığı iddia edildi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldesine atan Burcu Esmersoy , yeni bir yatırım yaptı.

Sosyal medya hesabından markalarla iş birliği yaparak önemli gelir elde eden 43 yaşındaki sunucu, ünlü olmasının avantajını kullanarak Bodrum 'dan indirimli fiyatla ev aldı. Esmersoy'un tercihi, Bodrum ve Bitez Koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii oldu.

2 MİLYON TL İNDİRİM

Asarlık'ta 1+1 dairelerden satın alan Burcu Esmersoy'a yapılan indirim dudak uçuklattı. Ünlü sunucunun, 4 milyon TL'lik daireye 2 milyon TL ödediği öne sürüldü.