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Burcu Çağrı'dan manidar paylaşım!

Burcu Çağrı'dan manidar paylaşım! Şarkıcı Emre Altuğ ve eski Türkiye güzellerinden Burcu Çağrı'nın uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
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