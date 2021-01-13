Burcu Çağrı'dan Emre Altuğ'a gönderme!

"BİRLİKTELİK YOK"

Çağrı'nın, sosyal medya üzerinden Serdar Ortaç'ın 'Adam Gibi' parçasını paylaşıp, kendisini etiketlemesi üzerine Emre Altuğ, "O işlere hiç girmiyorum. Birliktelik de yok" diye konuştu.