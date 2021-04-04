Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’ndan 'Camdaki Kız' pozları

MASALLARDAKİ AŞKI YAŞAYACAKLAR MI?

Nalan (Burcu Biricik), iyi huylu, naif, çok güzel bir genç kadındır. Sedat’ın (Feyyaz Şerifoğlu) ailesinin sahibi olduğu Koroğlu şirketinde mimarlık yapmaktadır. Babası tarafından zorla evlendirilmek istenen Sedat ve bu durumdan haberi olmayan Nalan’ın yolları kesişir ve ikili birdenbire kendilerini evlilik arifesinde bulur… Peki, Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?