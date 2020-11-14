Burcu Biricik'ten çarpıcı açıklamalar! 'Çok küfür ediyordum'

YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olan oyuncu Burcu Biricik (31), dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Oyuncu Burcu Biricik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Biricik'in açıklamaları:

Şöhreti kullanmayı bilsem, kullanacağım. Zaten beni tanımıyorlar, süklüm püklüm giyiniyorum. Geçenlerde bir lokantayı aradım, 'Yer yok' dediler. Emre bana, 'Adını söylesene' diye kızdı.

Sette karavanımın özel olduğunu düşünen arkadaşlarım yanıma gelmiyor. Yalnızlıktan sıkılıyorum. Kapıyı açıp 'Gelin size kahve yapayım' diye misafir topluyorum.

Çok küfür ediyordum. Makyöz arkadaşımın kuzeni uyardı, artık kendimi tutuyorum.

Mideme çok düşkünüm. Arkadaşsız kalırsam çıldırmam ama aç kalırsam çıldırırım. Bir lokantayı soyabilirim. İyi bir şefin kendisini de çalabilirim.

Ergenlik yıllarımda odamdaki Beyonce posterinin suratına sivilce çizmiş, saçlarını karalamıştım. Sonra da ağlayarak kendi saçlarımı kesmiştim. O dönem erkek gibiydim.

Lisedeki ünlü aşkım; Gökhan Özen'di. O dönem hoşlandığım bir çocuk vardı, aramıyordu. Gökhan'ın 'Aramazsan Arama' şarkısını dinler dururdum.

Üniversitede okurken, sırf kopya çekebilmek için kendime arkadaş edindim.

İlişkide ben ayrılamayan tarafım. Mutlaka bir bahane bulurum.