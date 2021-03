Burcu Biricik açıkladı: Benim de travmalarım var!

‘Camdaki Kız’ dizisinin çekimlerinin yapıldığı yalıda Burcu Biricik ile yapılan röportajda mutlu giden evliliğinden aşka, hayatına ve yeni işine dair bir çok konuda konuşuldu. İşte Biricik'in açıklamalarından önemli noktalar;

BİR SEVGİLİM PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMIŞTI

Üniversitenin ilk döneminde bir erkek arkadaşımla buraya giden bir yol olmuştu. Giyinmeme karışmalar, güvensizlikten gelen baskılar, yalancı muameleleri gibi durumlara da maruz kalınca uzamasına izin vermeden bitirmiştim hemen.

HER PROJEDEN ÖNCE PSİKOLOĞA GİDİYORUM



Diziniz psikolojik bir hikâye anlatıyor... Sen hiç psikoloğa gittin mi?



Evet, gittim. Önceden bir derdim varsa gitmeye özen gösteriyordum. Ama şu an özellikle oyuncu olmamla alakalı, daha düzenli gitmeye çalışıyorum.



Neden?



Hep tatlış rollerde oynamıyoruz, çok derinliği, ciddi sıkıntıları olan rollere girip günün 20 saatini o karakterle geçirdiğinde günün sonunda bir psikoloğa gidip arınman gerekiyor. Bir de son zamanlarda projelerden önce gidiyorum. Eskiden her projemden önce oyuncu koçuna gitmeye çalışıyordum, şimdi her projeden önce psikoloğa gidiyorum.



Nasıl bir etkisi oluyor?



Tabii oyuncu koçundan öğrendiğim çok güzel şeyler oluyor. Ama işin psikolojisine girdiğinde “Çocukluğunda bunları yaşamış bir karakterin günümüzdeki yansıması nasıl olur” sorusunun cevabını psikologdan daha iyi öğreniyorsun. Bu sebeple ön çalışmalarımı son dönemde bir psikologla yapıyorum.



SEVGİYLE BÜYÜDÜM VE O TRAVMALARDAN KURTULDUM



Mutlaka benim de perde arkasında ve çocuklukta travmalarım var. Ama bir şekilde hikâyenin doğru tarafında bulundum. Anneannem, dedem, abim, dayım, annem... Çok güzel bir ailenin içinde büyüdüğüm için oradan çok güzel sıyrıldım.



Kaynak: Hürriyet