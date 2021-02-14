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Burcu Binici estetik ile ilgili ilk kez konuştu!
Oyuncu Burcu Binici, yıllardır herkesin kendisine sorduğu ‘Burnunda estetik mi var?’ sorusuna yanıt verdi. Binici, bu vesile ile 2005 yılında uçakta başına gelen talihsiz bir olayı ilk kez anlattı.
Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Burcu Binici, başından geçen korkunç kazayı yıllar sonra ilk kez anlattı. Güzel oyuncu, 19 yaşındayken İstanbul'dan Erzurum'a gittiği bir seyahatinde hiç unutamayacağı bir olay yaşadığından bahsetti.