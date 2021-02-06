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Burcu Binici de olaya dahil oldu! Hatice'ye yanıt: Herkes kendi hayatına baksın!
Oyuncu Burcu Öberk'in "Evlenmeyi düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim" açıklamasına şarkıcı Hatice'den yanıt gelmişti. Bir diğer oyuncu Burcu Binici de tartışmaya dahil oldu.
Ekranların aranan isimlerinden Burcu Özberk, geçtiğimiz gün evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.