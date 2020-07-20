Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? NASA'nın yeni açıklaması!

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? NASA yeni burçlar doğru mu? gibi haberlerinin ardından NASA açıklama yaptı. NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Birkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haberleri ile ilgili yorumlarınızı gördük." denildi. Peki, Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? NASA yeni burçlar hakkında açıklaması!

'Burçların tarihleri değişti' iddiası son günlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor. İddiaya göre, yıldızların dünyaya göre konumu değişti, dolayısıyla burçların tarihleri de değişti. NASA'ya dayandırılan bu iddialarla ilgili açıklama yapıldı. NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Birkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haber leri ile ilgili yorumlarınızı gördük." denildi. Peki, Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? NASA'nın yeni burçlar ile ilgili o açıklaması!

NASA'nın dünyanın yer ekseninin 3 bin yıl öncesine göre değiştiği bilgisini yayınlamasının ardından, astroloji dünyasında burçların da zamansal olarak tarih değiştirdiğine dair iddialar yükseldi.

NASA YALANLAMIŞTI

Burçların değiştiği iddiası sürekli gündeme gelse de NASA, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı. Söz konusu iddialar ardından resmi blogu Tumblr 'dan açıklama yapan NASA, "Astronomi uzaydaki her şeyi kapsayan bir bilimsel çalışmadır" ifadesini kullandı. Astronomi ve astrolojinin birbirine karıştırılamaması gerektiğinin uyarısını yapan NASA, "Astroloji bilim değildir" ifadesine yer verdi. Söz konusu tartışmanın bilim ile uzaktan yakından alakası bulunmadığının altını çizen NASA, bu iddiayı da bilimsel bulmayarak dolaylı yoldan yalanladı.

NASA'DAN YENİ AÇIKLAMA

NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haberleri ile ilgili yorumlarınızı gördük. NASA olarak burçları değiştirmedik. Babilliler 3 bin yıl önce takımyıldızlarını bulduğunda 13'üncü burcu boş bırakmayı seçti. Biz sadece matematiksel hesaplamaya imza attık."

YENİ BURÇ İDDİASI NEYDİ?

İddiaya göre yeni burç takvimiyle birlikte mevcut 12 burca yeni bir burç daha eklendi. 29 Kasım ve 17 Aralık tarihleri arası doğmuş olanların burcu ‘yılan’ oldu. Burç tarihlerinin değiştiği haberi 2011 yılından beri her ‘kova’ yeni ayında ortaya çıkıyor. Astrologlara göre bu haber doğru değil. Kimsenin burcu değişmedi. Astrologlar kullandıkları zodyağın mevsimsel olduğunu, astrolojide her şeyin sabit ve değişmez olduğunu söylüyor. Gökyüzünde bir yıldızın varlığı ve yokluğu mevsimsel zodyağı ve tarihleri değiştirmiyor.

YENİ BURÇ TARİHLERİ

Ortaya atılan iddiaya göre burçların yeni sıralaması şu şekilde:

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık