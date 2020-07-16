Burçlar değişti mi? Burcum ne oldu? Nasa'ya göre yeni burç tarihleri!

'Burçların tarihleri değişti' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında geliyor. Ortaya atılan "Yıldızların dünyaya göre konumu değişti, dolayısıyla burçların tarihleri de değişti" iddiası NASA'ya dayandırılıyor. İddiaya göre, Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu gerekçesiyle burçların tarihi değişiyor. 13. yeni bir burç olduğu iddiası ortaya atıldı. Peki, burçlar değişti mi? Burcum ne oldu? İşte Nasa’ya göre yeni burç tarihleri…

Geçtiğimiz yıl ortaya atılan "burçlar değişti" iddiası bir kez daha tartışılıyor. Astroloji ile ilgili kaynaklarda yer alan “burçların tarihi değişti, burçların sayısı 13’e yükseldi" haber lerine göre iddianın kaynağı NASA.

NASA’ya dayandırılan iddiaya göre burçların tarihi değişti ve 13. bir burç ortaya çıktı. Bu haberlerin ardından internette sıklıkla "Burçlar değişti mi? Burcum ne oldu?" soruları aratılıyor. İşte Nasa’ya göre yeni burçların tarihi…

NASA'nın dünyanın yer ekseninin 3 bin yıl öncesine göre değiştiği bilgisini yayınlamasının ardından, astroloji dünyasında burçların da zamansal olarak tarih değiştirdiğine dair iddialar yükseldi.

NASA AÇIKLAMIŞTI

Burçların değiştiği iddiası sürekli gündeme gelse de NASA, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı. Söz konusu iddialar ardından resmi blogu Tumblr 'dan açıklama yapan NASA, "Astronomi uzaydaki her şeyi kapsayan bir bilimsel çalışmadır" ifadesini kullandı. Astronomi ve astrolojinin birbirine karıştırılamaması gerektiğinin uyarısını yapan NASA, "Astroloji bilim değildir" ifadesine yer verdi. Söz konusu tartışmanın bilim ile uzaktan yakından alakası bulunmadığının altını çizen NASA, bu iddiayı da bilimsel bulmayarak dolaylı yoldan yalanladı.

İddiaya göre yeni burç takvimiyle birlikte mevcut 12 burca yeni bir burç daha eklendi. 29 Kasım ve 17 Aralık tarihleri arası doğmuş olanların burcu ‘yılan’ oldu. Burç tarihlerinin değiştiği haberi 2011 yılından beri her ‘kova’ yeni ayında ortaya çıkıyor. Astrologlara göre bu haber doğru değil. Kimsenin burcu değişmedi. Astrologlar kullandıkları zodyağın mevsimsel olduğunu, astrolojide her şeyin sabit ve değişmez olduğunu söylüyor. Gökyüzünde bir yıldızın varlığı ve yokluğu mevsimsel zodyağı ve tarihleri değiştirmiyor.

YENİ BURÇ TARİHLERİ

Ortaya atılan iddiaya göre burçların yeni sıralaması şu şekilde:

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık