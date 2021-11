Burçin Terzioğlu'ndan olay açıklama: Tacize uğramıştım!

Yalancı, Hükümsüz, Menajerimi Ara, Kurşun, Hakan Muhafız ve Poyraz Karayel dizileriyle son yılların başarılı isimlerinden 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundu.

‘Yalancı’ dizisinin senin gözünden derdi nedir?

Her gün yeni bir taciz, tecavüz, hatta cinayet haberiyle gözümüzü güne açtığımız bir dünyadayız. Bazen hak arayışının yerini bulduğu, bazen bulamadığı bir düzende, çığlık atmadığı ya da atamadığı için rızası olduğunu söyleyen, ‘O saatte ne işi varmış orada’ diyen kötü ruhların arasında savaş verme çabasıyla seçilmiş bir proje ‘Yalancı’. Bu tip olayların genellikle eğitim düzeyi düşük kesimlerde yaşandığı düşünülür. Biz tecavüz gibi korkunç bir olayı gerçekleştiren vicdanı, ruhu kirli insanların her yerden, her statüden, her meslekten çıkacağını göstermek istedik aslında.