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Burçin Terzioğlu'ndan İlker Kaleli açıklaması! Paylaşımını beğenmişti...
Aşklarıyla magazin dünyasının gözde çiftleri olan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, 3,5 yıllık ilişkilerini geçen yıllarda sonlandırmıştı. Eski sevgilisinin paylaşımını beğenen Terzioğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Burçin Terzioğlu, önceki akşam Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yaklaşık 20 gündür evdeydik. Birkaç işlem yaptırdım" dedi.