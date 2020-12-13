Burçin Terzioğlu müjdeyi verdi! Sürpriz proje...

Uzun süredir gözlerden uzak olan Burçin Terzioğlu, Etiler’de ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu önceki akşam bir şarküteri dükkânındaydı. 1 saatlik alışveriş sonrası dükkândan ayrılan Terzioğlu, “Sizinle uzun zamandır görüşemiyoruz, size kurabiye aldım” diyerek kendisini bekleyen muhabirlere kurabiye ikram etti.