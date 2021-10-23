Buray önceki akşam Bursa’daki Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu Sahnesi’nde müzikseverler ile buluştu. Şarkıcı, “Deli kızlar burada mı?” anonsu ile başladığı “Deli Kız” şarkısının tam ortasında sahnede minik bir hayranını ağırladı ve “Aradığım deli kızı buldum. Konu kapanmıştır” dedi. Buray, iki buçuk saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.
- Haberler »
- Magazin Haberleri »
- Buray: Aradığım deli kızı buldum
Buray: Aradığım deli kızı buldum
23 Ekim 2021 Cumartesi - 11:24 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 11:24