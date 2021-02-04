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Burası Antalya! Güneşi görenler sahile akın etti

Burası Antalya! Güneşi görenler sahile akın etti Antalya'da şubat ayında bahar havası yaşanırken, bunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, denize girip eğlendi.
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