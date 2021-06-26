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Burak Yılmaz ailesiyle tatilde! Teknenin günlük kirası dudak uçuklattı

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenen A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz, turnuva sonrası daha önce ayrılıp barıştığı İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı’yla birlikte tatile çıktı.

Burak Yılmaz ailesiyle tatilde! Teknenin günlük kirası dudak uçuklattı Fransa'da Lille forması altında şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Burak Yılmaz, sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atıyor.
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