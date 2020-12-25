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Burak Yamantürk'ün doğum gününe ünlü akını
Burak Yamantürk, 37’inci doğum gününü önceki akşam iş insanı Önder Öztarhan’ın Emirgan’daki lüks villasında düzenlenen yemek ve fasılla kutladı. Oyuncunun doğum günü yemeğine Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin gibi ünlü isimler katıldı. Çıkışta İmirzalıoğlu muhabirlerin sorularını yanıtlarken, Tatlıtuğ, görüntü vermek istemedi.
37 yaşına basan Burak Yamantürk, arkadaşlarıyla doğum günü kutladı. Kutlamaya Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin gibi isimler katıldı.