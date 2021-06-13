Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin dünyaya gelecek olan bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Şu sıralar 'İlk ve Son' isimli dizinin çekimleri için yoğun bir tempoda çalışan Özge Özpirinçci, önceki hafta hamile olduğunu duyurmuştu. Çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Özge Özpirinçci, ilk olarak Tarkan 'ın baba oluyorum videosunu paylaştı. Ardından da "9 değil 13 haftalık hamileyim" diyerek müjdeli haberi verdi.

Güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. 13 haftalık hamile olan Özpirinçci’nin kız bebek dünyaya getireceği öğrenildi.

NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Öte yandan mutlu bir birliktelikleri olan Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.