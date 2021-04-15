Burak Sergen yoğun bakımda! Oğlundan da kötü haber geldi

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı. Oğlunun durumu hakkında bilgi veren Işıl Sergen, hastalığı hafif atlattığını söyledi. Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgi de Medyapım'dan geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi günü evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalanan oyuncunun tedavisine yoğun bakıma devam edilirken oğlundan da kötü haber geldi.

"UMARIM OĞLUM BABASINA KAVUŞUR"

2018 yılında Burak Sergen ile boşanan Işıl Sergen, oğlunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. 11 yaşındaki Cansın Sergen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan anne Sergen, "Bu sabah gün aymak zorunda çocuğum için. Bitkinim çok... Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Kovid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" ifadelerini kullandı.

SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Burak Sergen ile 19 yıl evli kaldıktan sonra 2018 yılında boşanan Işıl Sergen, soyadını kullanmaya devam etti. Bu konuda eski eşine dava açan Sergen'in avukatı "Işıl Sergen'in halen 'Sergen' soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir" demişti ancak Işıl Sergen soyadını kullanmaya devam ediyor.

MEDYAPIM'DAN BURAK SERGEN AÇIKLAMASI

Koronavirüs testleri negatif çıkan Burak Sergen, akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Sergen'in rol aldığı dizinin yapım şirketi MedYapım ise oyuncunun koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Burak Sergen’in sağlık durumuyla ilgili son bilgi, rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi MedYapım’dan geldi. Sergen’in koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, “Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in Covid 19 sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.