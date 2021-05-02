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Burak Sergen'in son durumunu nişanlısı açıkladı!

02 Mayıs 2021 Pazar - 11:08 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 11:09

Ünlü oyuncu Burak Sergen, 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti. Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun hala yoğun bakımda entübe durumda olduğunu açıkladı. Ünsal, konuyla ilgili, "Durumunda bir değişiklik yok. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz" dedi


Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Coronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.
 
HALA ENTÜBE DURUMUNDA
 
Hürriyet'in haberine göre; 3 haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu anlattı: Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda... Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum"
 
İLAÇLARLA AYAKTA DURUYORUM
 
Çok zor bir süreçten geçtiklerini sözlerine ekleyen Ünsal " Ben de çok iyi değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey dua etmek" dedi.

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