Burak Sergen'in son durumunu nişanlısı açıkladı!

Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Coronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

HALA ENTÜBE DURUMUNDA

Hürriyet'in haberine göre; 3 haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu anlattı: Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda... Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum"