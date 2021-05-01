01 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Burak Sergen'in sağlık durumuna ilişkin nişanlısından açıklama!

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 16:34 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 16:36

Üç hafta önce evinde fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Burak Sergen, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti. Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin nişanlısı Nihan Ünsal'dan son dakika açıklaması geldi.


‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterine hayat veren Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen 60 yaşındaki sanatçı, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.
 
"HALA ENTÜBE DURUMUNDA"
 
Üç haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu anlattı. Hürriyet'ten Elif Ünal'a konuşan Ünsal, "Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.
 
"İLAÇLARLA AYAKTA DURUYORUM"
 
Çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Nihan Ünsal, "Ben de çok iyi değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey dua etmek" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Burak Sergen Burak Sergen sağlık durumu entübe
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.