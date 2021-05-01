Burak Sergen'in sağlık durumuna ilişkin nişanlısından açıklama!

Üç hafta önce evinde fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Burak Sergen, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti. Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin nişanlısı Nihan Ünsal'dan son dakika açıklaması geldi.

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterine hayat veren Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen 60 yaşındaki sanatçı, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

"HALA ENTÜBE DURUMUNDA"

Üç haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu anlattı. Hürriyet'ten Elif Ünal'a konuşan Ünsal, "Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.

"İLAÇLARLA AYAKTA DURUYORUM"

Çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Nihan Ünsal, "Ben de çok iyi değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey dua etmek" ifadelerini kullandı.