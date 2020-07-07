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Burak Özçivit de merak sardı!

Burak Özçivit de merak sardı! Burak Özçivit, meslektaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi balıkçılığa merak sardı.
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