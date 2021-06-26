Burak Özçivit'in lüks spor otomobili! İş görüşmesinden çıkmış
26 Haziran 2021 Cumartesi - 9:50 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 9:54
Ferrari marka aracıyla Arnavutköy trafiğinde görüntülenen Burak Özçivit, iş görüşmesinden çıktığını söyledi. Özçivit, tatil planları ile ilgili de konuştu.
Burak Özçivit önceki akşam Arnavutköy’deydi. Lüks spor
otomobili Ferrari
ile dolaşıyordu.
Oyuncu, iş görüşmesinden çıktığını, evine gittiğini söyledi. Tatil planları sorulunca da şöyle yanıt verdi:
"Rotamız henüz belli değil. Oğlumuz Karan’ın rahatını düşünerek hazırlık yapacağız."