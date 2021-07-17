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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu

ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Tatilin tadını çıkaran oyuncu çift, önceki gün Yalıkavak’ta motosiklet üzerinde görüntülendi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu Tatil sezonunu Bodrum'da açan Burak Özçivit, önceki gün kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen’le Yalıkavak’ta motorunun üzerinde objektiflere yansıdı.
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