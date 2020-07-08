Gazetevatan.com » Magazin » Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve Karan'ın Bodrum tatili
Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve Karan'ın Bodrum tatili
Oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen Özçivit ve oğlu Karan ile Bodrum tatiline çıktı. Gazetecileri fark eden Evcen, mayolu fotoğraf vermemek için pareosunu giyerek önlem aldı.
Geçtiğimiz yıl bir site içerisinde 6 milyon TL'ye satın aldıkları Gümüşlük'teki villalarına giden Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Karan'a, Evcen'in annesi ve kız kardeşi de eşlik etti.