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Burak Özçivit - Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan'a 2 yılda 15 bakıcı

Burak Özçivit, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncuya, TRT 1’in dönem dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ ile ekranlara dönmeye hazırlanan eşi Fahriye Evcen hakkında çıkan 'dadı krizi' haberleri soruldu.

Burak Özçivit - Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan'a 2 yılda 15 bakıcı Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Eşi Fahriye Evcen ise uzun bir aradan sonra 'Alparslan' adlı diziyle setlere dönüyor.
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