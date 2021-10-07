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Burak Özçivit - Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan'a 2 yılda 15 bakıcı
Burak Özçivit, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncuya, TRT 1’in dönem dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ ile ekranlara dönmeye hazırlanan eşi Fahriye Evcen hakkında çıkan 'dadı krizi' haberleri soruldu.
Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Eşi Fahriye Evcen ise uzun bir aradan sonra 'Alparslan' adlı diziyle setlere dönüyor.