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Burak Özçivit: Biraz ara verdik, o yüzden...
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Yeniköy-Bebek arası mekik dokudu. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Geçtiğimiz yıl aldığı milyonluk Ferrari’siyle gövde gösterisi yapan Özçivit, rol aldığı ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimlerinin güzel geçtiğini söyledi. Oyuncu, “Seyircimiz diziyi seviyor. Yılbaşı sebebiyle biraz ara verdik. O yüzden eşimle sık sık görüşüyoruz” dedi.