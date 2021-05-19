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Burak Kut: Allah'tan duştan bornozla çıkmışım

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden Burak Kut, Armağan Çağlayan’ın Youtube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, şöhretin zirvesinde olduğu dönemde başına gelen ilginç olayları anlattı.

Burak Kut: Allah'tan duştan bornozla çıkmışım Burak Kut'un, 'Dur Bi Dinle' programındaki açıklamalarından ilgili bölüm şöyle: "Rumelihisarı’nda bir evde oturuyordum. Evim hemen tespit ediliyordu. Artık insanları kontrol edemiyordum. Dışarı çıkabilmek için polis çağırdığım çok oldu..."
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