04 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.080 0.32 EURO 8,8140 0.01
USD 7,4400 0.10 ALTIN 463,890 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Burak King'e dava! YouTube yayınları...

04 Eylül 2020 Cuma - 10:53 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 10:53

Rap’çi Burak King’e, sözleşmeden caydığı iddiasıyla dava açıldı.


Rap’çi, 2017 yılında şarkı ve video kliplerinin YouTube’da yayınlanması hakkını ABC Türk şirketine verdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ise Burak King, noterden ihtarname çekerek sözleşmeden caydığını bildirdi. Rap’çi, YouTube’daki reklamlardan gelir elde edemediği gerekçesiyle cayma hakkını kullandığını söyledi. ABC Türk şirketi ise iddiaların asılsız olduğunu iddia etti ve mahkemeye, “Burak King’in caymasının geçersiz olduğunun tespitini istiyoruz” dedi. (Hürriyet)

ETİKETLER

Burak King Burak King dava Burak King youtube
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.