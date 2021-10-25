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Burak Deniz ve Didem Soydan aşkı bitti! Sebebi...

25 Ekim 2021 Pazartesi - 13:29 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 13:29

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, bir yıldır birlikte olduğu Didem Soydan'dan ayrıldı. Deniz'in sevgilisinin son dönemde verdiği cüretkar pozlardan çok rahatsız olduğu için aşkı bitirdiği öğrenildi.


Oyuncu Burak Deniz ve model Didem Soydan aşkı bitti. İlişkileriyle sık sık magazin gündemine gelen Deniz ve Soydan cephesinde önceki gün beklenmedik bir gelişme yaşandı.
 
Birbirine olan aşklarıyla konuşulan ikilinin, son günlerde aralarında soğuk rüzgar estiği ortaya çıktı. Bu krizin sebebinin ise Didem Soydan’ın Instagram sayfasından paylaştığı üstsüz fotoğraflar olduğu öğrenildi.
 
RESTİ ÇEKTİ AŞK BİTTİ
 
Takvim'de yer alan haberde; İddiaya göre bu cesur pozlardan çok rahatsız olan Burak Deniz, sevgilisine “Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir” diye tepki gösterdi. Soydan’ın da “Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim” diye rest çektiği konuşulanlar arasında. Bu tartışmadan sonra ikili, önceki gün sosyal medyada birbirini takipten çıktı. Deniz ve Soydan’ın yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

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