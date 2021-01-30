Burak Deniz: Didem'le gizlimiz saklımız yok, dışarı çıkmıyoruz

Burak Deniz önceki gün Kuruçeşme’deki bir büfeden sandviç alırken görüntülendi. “Maraşlı” dizisindeki rol arkadaşı Alina Boz’la uyumunun iyi olduğunu dile getiren Deniz, “Diziyi izleyenler sevdi. Çok iyi geri dönüşler aldık. İyi bir ekibimiz var. Yorumlarda güzel olunca, her şey güzel oluyor” dedi.

"ÇEKEMEDİNİZ GİBİ DEMEK İSTEMİŞ"