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Burak Deniz'den şaşırtan açıklama! Didem Soydan...
Burak Deniz önceki gün Etiler'de hastane çıkışında görüntülendi. Bir süredir model Didem Soydan ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik açıklamasında bulundu.
Son dönemin popüler oyuncusu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen Burak Deniz, kontrol için geldiğini söyledi.
Son dönemin popüler oyuncusu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen Burak Deniz, kontrol için geldiğini söyledi.