09 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.549 1.23 EURO 9,0800 -1.26
USD 7,6330 -1.54 ALTIN 419,660 0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Burak Deniz’den Didem Soydan’lı paylaşım!

09 Mart 2021 Salı - 18:03 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 18:03

Oyuncu Burak Deniz, model sevgilisi Didem Soydan ile ilk kez fotoğraf paylaştı. Deniz, izin gününde sevgilisi Didem Soydan ile ata bindi.


Son dönemin popüler oyuncusu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Instagram'da özel hayatıyla ilgili çok fazla paylaşımda bulunmayan Deniz, kural bozdu.
 
AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF
 
Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
 
 
"BURAK İLE BİRLİKTEYİZ"
 
Ekim 2020'de Nişantaşı'nda köpeğiyle objektiflere takılan Didem Soydan'a, Burak Deniz ile ilişkisi olup olmadığı sorulmuştu. İlk başta bu soruya yanıt vermek istemeyen Soydan, daha sonra dayanamayıp, "Burak ile birlikteyiz" demişti.
 
Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edilmişti.
 
KAPIDAN KOVDU' İDDİASI!
 
Dahası Didem Soydan’ın, Nişantaşı'ndaki evine gelen Burak Deniz'i kapıdan kovduğu, sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ileri sürüldü.
 
Didem Soydan, "Mesleği 17 yıldır modellik olan biri çekim mi kıskanır?" diyerek, kavga ve ayrılık dedikodularını yalanladı.
 

ETİKETLER

burak deniz didem soydan fotoğraf burak deniz'den ilk paylaşım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.