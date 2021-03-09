Burak Deniz’den Didem Soydan’lı paylaşım!

Son dönemin popüler oyuncusu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Instagram'da özel hayatıyla ilgili çok fazla paylaşımda bulunmayan Deniz, kural bozdu.
AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF
Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
"BURAK İLE BİRLİKTEYİZ"
Ekim 2020'de Nişantaşı'nda köpeğiyle objektiflere takılan Didem Soydan'a, Burak Deniz ile ilişkisi olup olmadığı sorulmuştu. İlk başta bu soruya yanıt vermek istemeyen Soydan, daha sonra dayanamayıp, "Burak ile birlikteyiz" demişti.
Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edilmişti.
KAPIDAN KOVDU' İDDİASI!
Dahası Didem Soydan’ın, Nişantaşı'ndaki evine gelen Burak Deniz'i kapıdan kovduğu, sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ileri sürüldü.
Didem Soydan, "Mesleği 17 yıldır modellik olan biri çekim mi kıskanır?" diyerek, kavga ve ayrılık dedikodularını yalanladı.