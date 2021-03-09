Burak Deniz’den Didem Soydan’lı paylaşım!

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"BURAK İLE BİRLİKTEYİZ"

Ekim 2020'de Nişantaşı'nda köpeğiyle objektiflere takılan Didem Soydan'a, Burak Deniz ile ilişkisi olup olmadığı sorulmuştu. İlk başta bu soruya yanıt vermek istemeyen Soydan, daha sonra dayanamayıp, "Burak ile birlikteyiz" demişti.