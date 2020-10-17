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Burak Deniz'den bomba buluşma itirafı! 'Burnundan sümük çıktı'
Oyuncu Burak Deniz, Youtube’da yayınlanan “İbrahim Selim İle Bu gece” programının konuğu oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Deniz’in itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Burak Deniz son günlerde aşk hayatındaki gelişmeler ve yeni projelerle adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi ile ilişkisini sonlandıran başarılı sanatçının adı son günlerde ünlü manken Didem Soydan’la anılmaya başlandı.